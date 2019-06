World Cup 2019, PAK vs WI: बहुत ही 'भारी-भरकम' बोझ के साथ पाकिस्तान उतरेगा विंडीज के खिलाफ मैदान पर

ट्रेंट ब्रिज (नॉटिंघम):

Pakistan Cricket Team is having training session in Nottingham. Pakistan will face West Indies in their first match tomorrow at World Cup 2019.#PAKvWI #CWC19 pic.twitter.com/7nWWe6Ojfi — Hasnain Shah (@Shahhasnain69) May 30, 2019

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के पहले मैच में खेलने पर संशय

पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को उम्मीद होगी कि उनकी टीम में जो प्रतिभा है वो इस बड़े टूर्नामेंट में कमाल दिखा सके. बल्लेबाजी में टीम का दारोमदार बाबर आजम पर होगा. वह टीम के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और हालिया दौर में अच्छा कर रहे हैं. अफगानिस्तान के साथ अभ्यास मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाया था. उनके अलावा फखर जमां पर काफी कुछ निर्भर करेगा. टीम की बल्लेबाजी में मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक का नाम भी अहम है. दोनों टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि अगर टीम बिखरे तो उसे कैसे संभालना है.

यह भी पढ़ें: ENG vs SA: ...तो दक्षिण अफ्रीकी हाशिम अमला आज ही 'विराट चैलेंज' को भेद देंगे

बल्लेबाजी के अलावा पाकिस्तान के पास गेंदबाजी में भी मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के रूप में दो अनुभवी गेंदबाज हैं. चिता की बात यह है कि इन दोनों की मौजूदा फॉर्म खास नहीं है. हसन अली गेंदबाजी में एक और नाम हैं, लेकिन अली ने अपने शुरुआती करियर में जिस तरह का प्रदर्शन किया था उस तरह की लय अब उनके पास नहीं दिखती है. लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या सिर पर लदा वह भारी बोझा है, जिसके तहत वह लगातार दस हार के साथ वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा. यह बात भी अभी पाक फैंस नहीं ही भूले हैं कि कैसे वॉर्म-अप मैच में अफगानिस्तान ने उनकी टीम को मात दी थी. ऐसे में इस टीम का मनोबल क्या होगा, यह समझा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: गांव की गलियों में खेलकर विश्व कप तक पहुंचा यह पाकिस्तानी खिलाड़ी...

अगर वेस्टइंडीज की बात की जाए तो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में बता दिया था कि वह क्या कर सकती है. टीम ने उस मैच में 400 का आंकड़ा पार किया था. बल्लेबाजी इस टीम की ताकत है क्योंकि टीम के पास कई पावर हिटर्स हैं. इनमें क्रिस गेल और आंद्रे रसेल बड़े नाम हैं. शाई होप ने भी अभ्यास मैच में शतक जमा बता दिया था कि उनका बल्ला फॉर्म में है. निचले क्रम में कप्तान जेसन होल्डर और कार्लोस ब्रैथवेट भी लंबे शॉट खेलने में माहिर हैं.

???? v ????????

WI WIN! Keep the momentum going boys!

WI 421 all out (47.2 ov)

Hope - 101 (86)

Russell - 54 (25)

Lewis - 50 (54)

NZ 330 all out (47.2 ovs)

Carlos 3/75 (9.0 ovs)

Allen 2/47 (6.2 ovs) pic.twitter.com/iLc2BYCZxC — Windies Cricket (@windiescricket) May 28, 2019

गेंदबाजी में जरूर वेस्टइंडीज टीम के लिए चिंता की बात है. यहां टीम के पास अनुभव की भी कमी है और फॉर्म की भी. केमर रोच और शेनन गैब्रिएल दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं जिनके पास वनडे का अनुभव भी है. इन दोनों के अलावा ओशाने थॉमस और शेल्डन कोटरेल के रूप में दो प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं. खुद कप्तान होल्डर और ब्रैथवेट भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. दोनों टीमों की फाइनल इलेवन इन खिलाड़ियों से चुनी जाएगी:



वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, इविन लुईस, डारेन ब्रावो, शिमरोन हेटमायेर, एशले नर्स, फैबियान एलेन, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शाई होप (विकेटकीपर), केमार रोच, ओशाने थॉमस, शेनन गैब्रिएल और शेल्टन कोटरेल.

VIDEO: रवि शास्त्री और विराट कोहली इंग्लैंड रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान.

पाकिस्तान : सरफराज खान (कप्तान/विकेटकीपर), फखर जमन, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, आसिफ अली, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिश सोहेल, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हसनेन, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर.