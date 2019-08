विराट और बुमराह के सिक्‍स पैक ऐब्‍स से प्रभावित हुए युवराज सिंह, किया यह कमेंट..

Special: @imVkohli in conversation with @ivivianrichards (Part 1)



King Kohli turns anchor and quizzes the Caribbean Master to understand his fearless mindset - by @28anand



Full interview- https://t.co/HHGvlzfFEi pic.twitter.com/ikl7oifKSi