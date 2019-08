नई दिल्ली:

That's official then. Steve Smith is better than kohli — Rob Key (@robkey612) August 4, 2019

फैंस ने लगातार ट्वीट किए और की से दोनों प्‍लेयर्स की तुलना और स्‍टीव स्मिथ को बेहतर मानने का आधार पूछा. कुछ प्रमुख ट्वीट इस प्रकार रहे..

Because u can't compare Root with him so use others name — Subham Jha (@SubhamJha994) August 4, 2019

I doesn't ask for ur comment so , just shut your mouth....and go to hell — Virat Girl (@KajalSa20634880) August 5, 2019

Yes in tests his record is far better !!!Don't tell him he is best across all formats , u know who is best — Vignesh Murali (@vignesh21091996) August 4, 2019

Steve smith is better than kohli, only with sandpaper not with bat. — vivek singh bhardwaj (@vivekbhardwajv) August 4, 2019

विराट कोहली की कप्‍तानी में भारतीय टीम इस समय वेस्‍टइंडीज के दौरे पर है. भारतीय टीम का वहां तीन टी20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने का कार्यक्रम है. ये दो टेस्‍ट वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का हिस्‍सा हैं. सीरीज के पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं और इनमें जीत हासिल कर भारतीय टीम 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है.तीसरा टी20 मैच मंगलवार को खेला जाएगा.

वीडियो: विराट कोहली के ऊपर इतना दबाव क्‍यों?