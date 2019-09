इस वजह से Virat Kohli ने Kuldeep और चहल को टी20 टीम से बाहर किए जाने को सही करार दिया

धर्मशाला:

कोहली से जब पूछा गया कि क्या यह महान खिलाड़ी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व टी20 की योजनाओं में शामिल है तो उन्होंने कहा, ‘(धोनी) के बारे में एक बेहतरीन चीज है कि वह हमेशा भारतीय क्रिकेट के बारे में सोचते हैं. और हम (टीम प्रबंधन) जो भी सोचते हैं, उनकी राय भी यही रहती है. हमारे बीच सहमति रहती है. वह युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के बारे में और उन्हें मौका देने के बारे में सोचते हैं और वह अब भी ऐसा ही सोचते हैं' धोनी ने क्रिकेट से दो महीने का ब्रेक लिया है और वह रविवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है.





कोहली ने पत्रकारों को धोनी की आलोचकों को गलत साबित करने की काबिलियत के बारे में बताते हुए कहा, ‘देखिये, आपको यह बात पसंद हो या नहीं हो, अनुभव हमेशा ही मायने रखता है. मेरा मतलब है कि ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने खिलाड़ियों से उम्मीद बंद कर दी और इन खिलाड़ियों ने लोगों को गलत साबित किया है और उन्होंने (धोनी) भी अपने करियर में कई बार ऐसा किया है. जब तक वह उपलब्ध हैं और खेलना जारी रखते हैं, वह हमारे लिये काफी अहम होंगे.

उन्होंने कहा, ‘जब आप खेलना बंद करते हो तो यह बिलकुल ही व्यक्तिगत चीज होती है और किसी को अपनी राय नहीं रखनी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है.' कोहली ने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के टी20 से बाहर किए जाने भी सही ठहराया क्योंकि बल्ले से उनकी कमजोरी के कारण उन्हें कुछ अन्य विकल्प आजमाने के लिए बाध्य होना पड़ा. कप्तान ने कहा, ‘जिन खिलाड़ियों ने घरेलू प्रारूप, टी20 प्रारूप और आईपीएल में भी अच्छा किया है, उन्हें मौका देने का भी यह एक कारण है.

इसलिए मुझे लगता है कि यह एक संयोजन पर अडिग रहने की नहीं बल्कि बेहतरीन संतुलन ढूंढने की बात है. अगर पूरी दुनिया की टीमें नौं, दसवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हैं तो हम क्यों नहीं.