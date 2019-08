जोंटी रोड्स का खुलासा, इसलिए पहले ही एहसास हो गया टीम इंडिया के फील्डिंग कोच के लिए चयन नहीं होगा

यह भी पढ़ें: आरसीबी ने की गैरी कर्स्टन व आशीष नेहरा की छुट्टी, माइक हेसन को दी 'बड़ी जिम्मेदारी

जोंटी रोड्स ने कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर घोषणा होने से पहले ही इ बात का एहसास हो गया था कि वह टीम इंडिया के फील्डिंग कोच नहीं ही बन पाएंगे. आर. श्रीधर के फील्डिंग कोच बनने के ऐलान होने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए रोड्स ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं ही गया, जितना श्रीधर का हुआ. वजह यह रही कि श्रीधर पिछले कई साल से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं.

More than Selection for #TeamIndia coach or any other stuff we now need is a better selection panel. I mean when people MSK Prasad is saying R Sridhar is better fielding coach option than Jonty Rhodes then I seriously m worried #indvswi