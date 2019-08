संजय बांगड़ की छुट्टी तय, विक्रम राठौर बन सकते हैं टीम इंडिया के बैटिंग कोच

BCCI CEO Mr Rahul Johri explains the process ahead for the appointment of #TeamIndia Support Staff. pic.twitter.com/DmoFkmYjRs

बीसीसीआई के नए संविधान के मुताबिक, मुख्य कोच को चुनने की जिम्मेदारी क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) की है जबकि सपोर्ट स्टाफ को चुनने का जिम्मा चयन समिति पर है. सीएसी ने रवि शास्त्री को मुख्य कोच के पद पर बनाए रखने का फैसला किया है. चयन समिति ने अपने बीसीसीआई मुख्यालय में टीम का सपोर्ट स्टाफ चुनने के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया. एम.एस.के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय सीनियर चयन समिति में प्रसाद के अलावा, शरणदीप सिंह, गगन खोडा और जतिन परांजपे शामिल थे, जबकि देवांग गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया. और बैठक के बाद प्राथमिकता के आधार पर पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौर सहायक कोच के रूप में पहली पसंद हैं, तो संजय बांगड़ दूसरे और इंग्लैंड के मार्क रामप्रकाश तीसरे नंबर पर हैं.

