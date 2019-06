विराट कोहली के विज्ञापन की आलोचना पर कुछ ऐसे फैंस ने की ब्रैड हॉज की खिंचाई

नई दिल्ली:

ब्रैड हॉज ने ज्यादा लंबा नहीं, बस इतना ही लिखा कि आश्चर्य है कि लोग पैसे के लिए क्या करते हैं. बस हॉज का इतना लिखना था कि विराट के चाहने वाले हॉज पर एकदम टूट पड़े.

Amazing what people do for money — Brad Hodge (@bradhodge007) May 16, 2019

इस पर एक प्रशंसक ने ताना मारते हुए लिखा आश्चर्य है कि जीतने के लिए लोग क्या करते हैं #sandpaer

Amazing what people do to win games #sandpaper — King kohli⚔️ (@Kingkalyann) May 17, 2019

नितेश खंडेलवाल नाम के एक अन्य प्रशंसक ने ब्रैड हॉज का ही वीडियो डालते हुए तंज कसते हुए कहा या! डॉलर के लिए कुछ भी लोग करते हैं. उन्होंने आगे लिखा कि मैं इस वीडियो को देखते-देखते गिनती भूल चुका हूं.

विकास शुक्ला नाम के एक और फैंस ने भी स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर के सैंड पेपर इस्तेमाल की घटना को लेकर हॉज पर निशाना साधा

As I said amazing what people do for money. — Brad Hodge (@bradhodge007) May 17, 2019

हालांकि, विराट के इन चाहने वालों को ब्रैड हॉज ने बाद में अपनी ओर से सफाई देकर अपने शब्दों की अलग तरह से व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान उनका हो चुका था. और उनकी सफाई और भी हास्यापद रही, जो समझ में नहीं आई.

Funny, I never did say there was nothing wrong with it. I would do the same. Your interpretation of my comment was so ‘glass half full' if I attach Your interpretation would be different — Brad Hodge (@bradhodge007) May 17, 2019

कुल मिलाकर इन प्रशंसकों ने अपने बर्ताव से हॉज की अच्छी खासी खिंचाई कर यह साबित कर दिया कि उन्हें भले ही कोहली का विज्ञापन पसंद न आया हो, लेकिन किसी खासकर विदेशी के मुंह से वे अपने हीरो की आलोचना कतई भी बर्दाश्त नहींं करेंगे.