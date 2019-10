कुछ ऐसे Gautam Gambhir छह साल की पाकिस्तानी बच्ची के लिए बजरंगी भाईजान बन गए!

उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी,

इस पार दिल ने सब सरहदें मिटा दी।



उन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है,

कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है।



Thank u @DrSJaishankar 4 granting visa to Pakistani girl& her parents for her heart surgery @narendramodi @AmitShah pic.twitter.com/zuquO2hnMv