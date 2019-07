कुछ ऐसे एमएसके प्रसाद ने एमएस धोनी को पहुंचाई बीसीसीआई के 'मन की बात'

सूत्रों की मानें, तो यह सही है कि 38 वर्षीय एमएस धोनी ने संन्यास लेने से अभी साफ इनकार कर दिया है. और उनकी इस बात का क्रिकेट पंडित और बाकी लोग अपना-अपना मतलब निकाल रहे हैं. और एक वजह यह भी है कि धोनी की सभी को अपने फैसले से चौंकाने की आदत रही है, लेकिन इस सबके बावजूद सभी चयनकर्ताओं ने आपस में बात करने के बाद चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद के जरिए धोनी को साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि वह अब उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. अब युवा खिलाड़ियों को लंबे समय के लिए तराशने और संवारने का है.

As with all great players, Dhoni must be left free to play as long as he wants to. But like with all players, it is the selectors who must take a call on his future as an India player. But this call must emerge from discussion with Dhoni. The greats command that respect.