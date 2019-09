ऐसा कहकर Sourav Ganguly ने Virat Kohli और Steve Smith की तुलना पर पल्ला झाड़ लिया

यह भी पढ़ें: BCCI पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने MS Dhoni को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

गांगुली ने टाटा स्टील कोलकाता 25 के मैराथन लांच कार्यक्रम से कहा, "ये वे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता. विराट इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. इसलिए हम इससे खुश हैं." स्मिथ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "उनका रिकॉर्ड खुद बोलता है. 26 टेस्ट शतक लगाना एक अद्भुत रिकॉर्ड है." टाटा स्टील कोलकाता 25के मैराथन का छठा संस्करण 15 दिसंबर को यहां आयोजित किया जाएगा.

"On offside first there is god then sourav ganguly" https://t.co/EDAC1AdXHM