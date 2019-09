VIDEO: नए रोल में रोहित शर्मा, एंटीगा की जीत के बाद अजिंक्य रहाणे और जसप्रीत बुमराह से पूछे ये सवाल...

टेस्ट रैंकिंग: स्टोक्स को मिला फायदा, रहाणे और बुमराह ने भी लगाई 'छलांग'

Part 2 of when @ImRo45 put on the anchor's hat is out!



The Hitman quizzes @Jaspritbumrah93 on the judicious use of outswing & asks @ajinkyarahane88 how he managed to keep the negative vibes away. By @28anand #TeamIndia



Full https://t.co/4JHST2PuQO pic.twitter.com/Epnz8Il0hO