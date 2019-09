Test Rankings: जीत दिलाने वाली पारी का बेन स्टोक्स को मिला फायदा, अजिंक्य रहाणे और जसप्रीत बुमराह ने भी लगाई 'छलांग'

दुबई:

ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी स्टोक्स को फायदा मिला है और वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इससे पहले वह सितंबर 2017 में तीसरे नंबर पर थे. एंटीगा टेस्ट में किए गए शानदार प्रदर्शन का भारत के अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को भी फायदा मिला है. टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में रहाणे 21वें क्रम से सीधे 11वें पर पहुंच गए हैं जबकि बुमराह ने टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में छह स्थान की छलांग लगाई है. वे 15वें से 9वें स्थान पर आ गए हैं.

स्टोक्स (Ben Stokes) को तीसरे टेस्ट मैच के प्रदर्शन के फलस्वरूप 44 अंक मिले, जिससे अब उनके 411 अंक हो गए हैं. स्टोक्स अब वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर से 22 अंक ही पीछे हैं. स्टोक्स ने बल्लेबाजों की सूची में भी 13 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है और अब वह करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को भी तीसरे टेस्ट की शानदार बल्लेबाजी का फायदा बल्लेबाजी रैंकिंग में मिला है. टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में वे 21वें से 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli)शीर्ष पर जबकि चेतेश्वर पुजारा चौथे नंबर पर हैं. टेस्ट गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पहली बार टॉप टेन में पहुंचने में सफल रहे हैं. इससे पहले वह जनवरी में 15वें स्थान पर थे. (इनपुट: IANS)

