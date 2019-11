क्र‍िकेट में वापसी के सवाल पर MS Dhoni बोले, 'जनवरी तक मत पूछो'

Great to catch up with one of India's greatest - @anilkumble1074 pic.twitter.com/frO9XsuE71 — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 27, 2019

रवि शास्त्री ने 'पुरानी आदतों' को लेकर किया ट्वीट तो हुए ट्रोल, बने रोचक Memes

एक फैन ने तो अपने र‍िएक्‍शन को महाराष्‍ट्र की राजनीत‍िक गत‍िव‍िध‍ियों से जोड़ते हुए ल‍िखा-उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात कर रहे हैं. नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर..

Uddhav Thackeray meeting Devendra Fadnavis — Sagar (@sagarcasm) November 27, 2019

Still , not great enough to replace you. You are the greatest Sir - Virat Kohli — Mat Hi Jano (@wittysagar) November 27, 2019

Thanks for tagging Jumbo Sir ....else I would have dozed off — Aditya Kulkarni (@IAdityaKulkarni) November 27, 2019

The question is whether the feeling was mutual. Guess not — I Love Mithunda (@ilovemithunda) November 27, 2019

India's greatest coach with Ravi Shastri — Logesh S (@logeshssg) November 27, 2019

“... to catch up with India's greatest coach”

absolutely Shastriji can't agree more — Shailesh Shirali (@lids_blown) November 28, 2019

हालांक‍ि कुछ फैन ऐसे भी रहे ज‍िन्‍होंने दोनों पूर्व क्र‍िकेटरों रव‍ि शास्‍त्री और अन‍िल कुंबले की तारीफ में भी बातें ल‍िखीं.

Nice to see former and current Indian cricket team coach in same pic. Both are desperate to take Indian cricket to new height. — Godisgreat (@NamoRules) November 27, 2019

गौरतलब है क‍ि कोच के तौर पर रव‍ि शास्‍त्री (Ravi Shastri) के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है. हालांक‍ि टीम को वर्ल्‍डकप 2019 के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा लेक‍िन टीम ने ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ उसके देश में ही टेस्‍ट सीरीज जीती. वनडे में टीम इंड‍िया ने दक्ष‍िण अफ्रीका और न्‍यूजीलैंड को उसके ही देश में हराकर सीरीज जीती.

