Ranji Round Up: मुंबई ने बड़ौदा को दी बड़े अंतर से मात, अन्य परिणाम भी देखें

बड़ौदा की टीम इस लक्ष्य के जवाब में 224 रन पर ढेर हो गई. टीम के लिए दीपक हुड्डा ने 61 और अभिमन्यु राजपूत ने 53 रन बनाए. मुंबई के लिए शम्स मुलानी ने चार और शशांक अटार्डे तथा आकाश पार्कर ने दो-दो विकेट लिए. मैच में कुल 10 विकेट लेने वाले मुंबई के गेंदबाज मुलानी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. उन्होंने पहली पारी में भी छह विकेट लिए थे.

