पाकिस्तान का 38 वर्षीय खिलाड़ी मोहम्‍मद हफीज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अभी वनडे और टी20 में खेल रहे हैं. स्‍टेन ने तीनों प्रारूपों में हफीज को कई बार आउट किया. पत्रकार ने इसीलिए स्टेन के संन्यास पर हफीज पर निशाना साधा था.

बाबर आजम की बैटिंग को लेकर फैंस में दीवानगी, क्रैश हुई काउंटी क्‍लब समरसेट की बेवसाइट..

पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हफीज ने लिखा, 'सही या गलत पक्का नहीं, लेकिन तुम पक्के पत्रकार हो.'

Right or Wrong Not sure but u r Pure Journalist https://t.co/lc7XGX0LZk