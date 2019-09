टेस्ट सीरीज में क्लीन-स्वीप के बाद विराट कोहली ने कुछ यूं की जसप्रीत बुमराह की तारीफ

BREAKING: @M_Raj03 announces retirement from T20Is



She led India in 32 T20Is including the three Women's WT20 World Cups in 2012 (Sri Lanka), 2014 (Bangladesh) and 2016 (India).



More details here - https://t.co/Yuv1CaCXFv pic.twitter.com/Y6n5irOoME