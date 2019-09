कप्तान विराट कोहली ने तोड़ा टेस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का यह 'खास' रिकॉर्ड

WI vs IND 2nd Test Day 4: किंगस्टन टेस्ट में टीम इंडिया साबित हुई 'किंग', सीरीज में किया 'क्लीन स्वीप'

Virat Kohli now has more Test wins (28) than any other Indian captain #WIvIND pic.twitter.com/AQKUD1c9HT

2018 में विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड (England Cricket team) से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज हारने से पहले अफगानिस्तान (Afghanistan Cricket team) के खिलाफ एकतरफा टेस्ट जीता. इसके बाद भारतीय टीम (India Cricket team) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ और फिर ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) के खिलाफ लगातार जीत दर्ज की.

जीत के बाद बोले कप्तान विराट कोहली, दबाव के बावजूद हमने अच्छा क्रिकेट खेला

India wrap up victory by 257 runs!



They claim a series whitewash and another 60 World Test Championship points from the encounter.#WIvIND pic.twitter.com/jSB7cYsXc7