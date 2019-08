KPL में कृष्णप्पा गौतम का डबल धमाका, 39 गेंदों पर ठोका शतक, चार ओवर में लिए आठ विकेट

WI vs IND 1st Test Day 2: विंडीज के 8 विकेट पर 189 रन, भारत 108 रनों की बढ़त पर

134* (56) and a world record 8 wickets!! It's officially the Krishnappa Premier League! : @KPLKSCA pic.twitter.com/DwMZGPzm5F

कृष्णप्पा गौतम (Krishnappa Gowtham) ने न केवल KPL में सबसे तेज शतक और टूर्नामेंट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया बल्कि उन्होंने KPL की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. गौतम ने अपनी इस पारी में 13 छक्के लगाए. इसके साथ ही उन्होंने सात चौके भी जड़े. अपनी इन बाउंड्री की मदद से ही गौतम ने 106 रन बनाए. इससे वह KPL में सबसे अधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

Record Alert



FOUR records were broken after that effort from @gowthamyadav88 tonight.#JustGowthamThings #BTvSL #KPLNoduGuru pic.twitter.com/mgpkuhJkLr