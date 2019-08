WI vs IND 1st Test Day 2: विंडीज के 8 विकेट पर 189 रन, भारत 108 रनों की बढ़त पर

एंटिगा:

विकेट पतन: 6-1 (कैंपबेल, 7.6), 48-2 (ब्रैथवेट, 17.5), 50-3 (ब्रूक्स, 20.3) 88-4 (ब्रावो, 29.1) 130-5, (चेज़ 42.2) 174-6 (होप 54), 179-7 (हेटमायर 55.3) और 179-8 (रोच 55)

इससे पहले भारतीय पारी लंच से कुछ देर पहले 297 रन पर खत्म हुई. जडेजा आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुए और इसी के साथ ही अंपायरों ने लंच का भी ऐलान कर दिया. इससे पहले टीम इंडिया ने अपने शनिवार के स्कोर 6 विकेट पर 203 रन से आगे खेलना शुरू किया. लेफ्टी ऋषभ पंत ने अपने स्कोर में 4 रन ही जोड़े थे कि केमार रोच ने उन्हें स्लिप में लपकवाकर भारत का सातवां विकेट गिराते हुए उसे दिन का पहला झटका दिया. इसके बाद एक छोर पर रवींद्र जडेजा और ईशांत शर्मा ने विंडीज गेंदबाजों को छकाते हुए खासा परेशान किया और आठवें विकेट के लिए 60 रन जोड़े, जो भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं.

That will be Lunch on Day 2. A gritty partnership between Ishant & Jadeja has taken #TeamIndia to 297. Jadeja 58. Join us for the post Lunch session in a bit #WIvIND. pic.twitter.com/1DeiuEH7Oh — BCCI (@BCCI) August 23, 2019

ईशांत के आउट होने के बाद टीम इंडिया की पारी को सिमटने में ज्यादा देर नहीं लगी. दूसरे छोर पर जसप्रीत बुमराह को देखते हुए जडेजा ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया, लेकिन वह जल्द ही आखिरी विकेट के रूप में आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने निचले क्रम में अपनी उपयोगिता साबित करते हुए 58 रन बनाए. विंडीज के लिए केमार रोच ने सबसे ज्यादा चार, शैनन गैब्रियल ने तीन, रोस्टन चेज न दो और कप्तान जेसन होल्डर ने जडेजा के रूप में एक विकेट चटकाया.

विकेट पतन: 5-1 (मयंक, 4.2), 7-2 (पुजारा, 4.6), 25-3 (कोहली, 7.5), 93-4 (केएल राहुल, 34.2), 175-5 (हनुमा, 54.5), 189-6 (रहाणे, 59.4), 207-7(पंत, 70.5), 267-8 (ईशांत, 89.6), 268-9 (शमी, 90.2), 297-10 (जडेजा, 96.4)

A beautiful Day 2 is underway here in Antigua. Follow the game here https://t.co/5BlCvaLTSJ #WIvIND pic.twitter.com/pdSFKdpTqr — BCCI (@BCCI) August 23, 2019

मैच के पहले दिन की बात करें, तो मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज अजिंक्‍य रहाणे के बेहतरीन 81 रन की बदौलत टीम इंडिया वर्षा से प्रभावित पहले टेस्‍ट के पहले दिन वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट पर 203 रन का स्‍कोर बनाने में सफल रही थी. पहले दिन स्‍टंप्‍स के समय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत 20 और रवींद्र जडेजा 3 रन बनाकर क्रीज पर थे. वेस्‍टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था.भारत के लिए रहाणे के अर्धशतक के अलावा ओपनर लोकेश राहुल ने 44 और हनुमा विहारी ने 32 रन की पारी खेली.पहले दिन खराब मौसम के कारण 68.5 ओवर ही हो सके.

That will be all from Day 1 of the 1st Test with Pant & Jadeja at the crease. Join us tomorrow morning for Day 2 #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/xbiadkzhDb — BCCI (@BCCI) August 22, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार हैं...

वेस्टइंडीज: जेसन होल्डर (कप्तान), क्रेग ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, शाई होप (विकेटकीपर), शमारह ब्रूक्स, डेरेन ब्रावो, शिमरॉन हेटमायर, रॉस्टन चेज, मिगुएल कमिंस, शैनन गैब्रियल और केमार रोच.

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह.

