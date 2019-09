विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा सिखाएंगे दिल्ली की टीम को बॉलिंग के गुर..

नई दिल्ली:

News alert: We are pleased to announce the appointment of KP BHASKAR as Head Coach and RAJKUMAR SHARMA as Bowling Coach of the senior men's team. We wish them luck for the season. — DDCA (@delhi_cricket) August 29, 2019

Bowling coach Rajkumar Sharma on his appointment: I am really excited to be part of the coaching set up for the senior team. I am aware of the expectations that come along with me and I will work hard with the bowling unit to deliver results this season. 1/2 — DDCA (@delhi_cricket) August 29, 2019

Bowling coach Rajkumar Sharma: I have worked closely with most Delhi boys when I was part of age group teams and that would stand me in good stead. 2/2 — DDCA (@delhi_cricket) August 29, 2019

अपने करियर में 95 प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले भास्कर इससे पहले सितंबर 2016 में भी दिल्ली की सीनियर टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे. वहीं, पिछले साल वह उत्तराखंड टीम के कोच थे. 56 वर्षीय केपी भास्कर ने 95 प्रथम श्रेणी मैचों में 5443 रन बनाए हैं जिसमें 18 शतक हैं. दूसरी ओर, राजकुमार शर्मा टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बचपन के कोच रह चुके हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोहली की शानदार उपलब्धियों के लिए राजकुमार को 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था. (इनपुट: IANS)

