IND vs SA 2ND Test LIVE: दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका, शमी ने बावुमा को आउट किया

Mayank Agarwal यह धमाल करने वाले Virendra Sehwag के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज

भारत के विशाल स्कोर के बोझ तले दबी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत ही निराशाजनक रही और शुरुआती चार ओवर में ही टीम ने दोनों ओपनरों एडेन मार्कराम (0) और डीन एल्गर (6) को गंवा दिया. ये दोनों ही विकेट हनुमा विहारी की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए उमेश यादव ने लिए. उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में मार्कराम को एलबीडब्ल्यू किया और फिर डीन एल्गर को बोल्ड कर दिया.

विकेट पतन: 2-1 (मार्कराम, 1.2), 13-2 (एल्गर, 3.5)

पहला सेशन: कोहली-रहाणे के आगे दक्षिण अफ्रीकी बॉलर पस्त

पहले दिन 85.1 ओवर को खेल हुआ था. दूसरे दिन भारतीय पारी की शुरुआत विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने संभलकर की. उन्होंने शुरुआती ओवरों में रबाडा और फिलेंडर की गेंदों पर आक्रामक स्ट्रोक लगाने से परहेज किया.पहला चौका पारी के 89वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से आया. हालांकि यह शॉट बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर डिकॉक के बेहद करीब से निकला. जल्द ही कप्तान और उपकप्तान के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई. विराट ने 97वें ओवर में रबाडा को दो चौके जड़े और टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया. रहाणे ने भी अगले ओवर में नवोदित तेज गेंदबाज एनरिच नोर्ट्जे को चौका लगाया.पहले घंटे के खेल में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन बनाए. पहले घंटे के खेल के बाद आक्रमण पर लाए गए स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर अजिंक्य रहाणे के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई. दक्षिण अफ्रीका ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया लेकिन नाकामी हाथ लगी. अगले यानी पारी के 102वें ओवर में नोर्ट्ज को चौका लगाकर विराट 90 रन तक पहुंच गए. रहाणे का 20 वां टेस्टअर्धशतक 141 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से पूरा हुआ. इसके थोड़ी ही देर बाद विराट ने 109वें ओवर में फिलेंडर को चौका जड़कर टेस्ट क्रिकेट में 26वां शतक जड़ा. इसके साथ ही वे टेस्ट में शतकों के मामले में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और वेस्टइंडीज के सर गैरी सोबर्स की बराबर पर आ गए. विराट ने 10 पारियों के बाद यह टेस्ट शतक लगाया है. उन्होंने अपनी पारी में 173 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके जमाए.लंच के समय टीम इंडिया का स्कोर तीन विकेट खोकर 356 रन था. विराट कोहली 104 और अजिंक्य रहाणे 58 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे. पहला सेशन पूरी तरह से कोहली और रहाणे की जोड़ी के नाम रहा. दक्षिण अफ्रीका इस सेशन में कोई विकेट हासिल नहीं कर सका.

That's Lunch on Day 2 of the 2nd Test. #TeamIndia 356/3 (Virat 104*, Rahane 58*) #INDvSA pic.twitter.com/qVbPecBtZm

दूसरा सेशन: विराट की जोरदार बल्लेबाज रही जारी

लंच के बाद भारतीय बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को गति देने के इरादे से विकेट पर उतरे. इस सेशन के दूसरे ही ओवर में रबाडा को दो चौके जड़ते हुए विराट ने अपनी मंशा जता दी. रबाडा के अगले ओवर में भी कोहली ने चौका लगाया.दक्षिण अफ्रीका को दूसरे दिन की पहली कामयाबी स्पिनर केशव महाराज ने अजिंक्य रहाणे (59 रन,168 गेंद, आठ चौके) को विकेटकीपर डिकॉक से कैच कराकर दिलाई. भारतीय मूल के महाराज का यह 100वां टेस्ट विकेट रहा. वे अपना 27वां टेस्ट खेल रहे हैं. डिकॉक ने बेहद सफाई से यह कैच लपका. स्कोर को गति देने के लिए रवींद्र जडेजा को बैटिंग ऑर्डर में विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा से ऊपर भेजा गया.दक्षिण अफ्रीका को दूसरे दिन की पहली कामयाबी स्पिनर केशव महाराज ने अजिंक्य रहाणे (59 रन,168 गेंद, आठ चौके) को विकेटकीपर डिकॉक से कैच कराकर दिलाई. डिकॉक ने बेहद सफाई से यह कैच लपका. स्कोर को गति देने के लिए रवींद्र जडेजा को बैटिंग ऑर्डर में विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा से ऊपर भेजा गया. लंच के समय 104 रन पर नाबाद कोहली ने दूसरे सेशन में तेजी से बैटिंग करते हुए अपने 150 रन पूरे किए. इस दौरान उन्होंने 241 गेंदों का सामना करते हुए 23 चौके लगाए. अपने स्वभाव के विपरीत धीमी बैटिंग कर रहे सर जडेजा ने 136वें ओवर में गियर बदला और केशव महाराज को लगातार गेंदों पर चौके जड़ दिए. चायकाल के समय टीम इंडिया का स्कोर तीन विकेट पर 473 रन था और विराट कोहली 194 रन बनाकर नाबाद थे.

That's Tea on Day 2 of the 2nd Test. Captain @imVkohli is closing in on yet another double ton.



Stay tuned #INDvSA pic.twitter.com/jMuYair0t4