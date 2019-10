IND vs SA, 2nd Test: Team India की एक और जीत पर नजर, लेकिन...यह टीम उतरेगी मैदान पर

पुणे:

टीम की बल्लेबाजी में इन दोनों के अलावा कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी जैसे नाम हैं. यह सभी बल्लेबाज फॉर्म में भी हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए एक चिंता यह थी कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी में वह कहीं कमजोर न पड़ जाए, लेकिन ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया और शानदार गेंदबाजी की. शमी ने दूसरी पारी में पांच विकेट ले टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इन सबके इतर अगर मैदान पर नजर डाली जाए तो यह सवाल सभी के जहन में है कि इस बार एमसीए की पिच किस तरह का व्यवहार करेगी क्योंकि यह इस मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच है, इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच फरवरी-2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था जिसमें पिच को लेकर विवाद हुआ था और आईसीसी ने इस पिच को खराब पिच बताया था.

उसका कारण इस पिच का स्पिनरों का ज्यादा मददगार होना था. तीन दिन में मैच खत्म हो गया था. स्टीव ओ कीफ की फिरकी और स्टीव स्मिथ की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच अपने नाम किया था. स्टीव ओ कीफ ने उस मैच में कुल 12 विकेट लिए थे जबकि भारत के रविचंद्रन अश्विन सात और रवींद्र जडेजा पांच विकेट ले पाए थे. इसके बाद पिच को लेकर काफी विवाद हुआ था और आईसीसी ने इस खराब पिच की संज्ञा दी थी. अब एक बार फिर सभी का ध्यान इस पर है कि यह पिच इस बार कैसे खेलेगी. साथ ही मंगलवार और बुधवार सुबह हुई बारिश ने भी शंका खड़ी की है. अगर विकेट स्पिनरों की मददगार रहती है तो अश्विन और जडेजा अहम किरदार निभाएंगे. विशाखापट्टनम में भी अश्विन ने पहली पारी में सात विकेट लिए। दूसरी पारी में जडेजा ने चार विकेट अपने नाम किए थे.

बहरहाल, अगर मैच में बारिश होती है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलना तय है और यह मेहमान टीम के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. भारत के पास शमी और ईशांत हैं तो दक्षिण अफ्रीका के पास कागिसो रबादा, वार्नोन फिलेंडर और लुंगी नगिदी जैसे गेंदबाज हैं जो तेज गेंदबाजों की मददगार स्थिति का फायदा उठा सकते हैं. वहीं, बल्लेबाजी में दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच की पहली पारी में बड़े स्कोर के सामने अच्छा संघर्ष किया था.

सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने शतक जमाए थे. कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने अर्धशतक लगाया था, लेकिन कोई और बल्लेबाज सामने नहीं आ सका. थेयुनिस डि ब्रून और उप-कप्तान टेम्बा बावुमा ने निराश किया था. इन दोनों के अलावा टीम चाहेगी कि एडिन मार्कराम भी अपने बल्ले से रन करें. बारिश के कारण निश्चित तौर पर परिस्थतियां बदलेंगी और ऐसे में दोनों टीमों में बदलाव की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं. चलिए हम आपको दोनों देशों की संभावित उस इलेवन से परिचय करा देते हैं, जिसके बारे में हमारे सूत्रों ने खबर दी है.

दक्षिण अफ्रीका : फैफ डु प्लेसिस (कप्तान), एडिएन मार्कराम, डीन एल्गर, थेयुनिस डि ब्रून, टेंबा बावुमा, क्विंटन डि कॉक, कैगिसो रबाडा, वर्नोन फिलांडर, केशव महाराज, सेनुरैन मुथसामी और लुंगी एंगिडी

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, आर. अश्विन, रवींद्र जडेजा, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी