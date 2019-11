IND vs BAN 3rd T20: कप्तान रोहित शर्मा ने किया ऋषभ पंत का समर्थन, की यह खास अपील

IN ACTION - Batsmen getting into the groove for the finale against Bangladesh in Nagpur #TeamIndia ???????????????? #INDvBAN pic.twitter.com/Ge2tQTTo5k

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया ने की आईएएफ ऐरोबेटिक टीम से मुलाकात

उन्होंने कहा, "वह निडर खिलाड़ी हैं और हम (टीम प्रबंधन) उन्हें स्वतंत्रता देना चाहते हैं. अगर आप कुछ दिनों के लिए उन पर से ध्यान हटा लोगे तो उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता मिलेगी." कप्तान ने कहा कि पंत युवा हैं और उन्हें अपने आप को जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, "वह 22 साल के युवा हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहते हैं. वह मैदान पर जो भी करते हैं लोग बाग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। यह सही नहीं है. मुझे लगता है कि हमें उन्हें उनकी क्रिकेट खेलने देनी चाहिए जो वे भी चाहते हैं"

Such a lovely afternoon here in Nagpur as #TeamIndia caught up with the Suryakiran Aerobatic Team of the Indian Air Force @Suryakiran_IAF #suryakiran pic.twitter.com/kOXpVT8FvL