आमिर (Mohammad Amir) का इस तरह से अचानक टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेने का फैसला क्रिकेटप्रेमियों खासकर पाकिस्‍तानी फैंस को निराश कर गया. आमिर हाल ही में हुए वर्ल्‍डकप 2019 में पाकिस्‍तान के सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए थे. बेशक उनकी गेंदों में बहुत ज्‍यादा गति नहीं होती लेकिन वे अपनी स्विंग से दिग्‍गज बल्‍लेबाजों को भी परेशान करने मे सक्षम हैं. फैन अब आमिर (Mohammad Amir) को टेस्‍ट क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे. टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा के बाद फैंस ने ट्वीट करके उनके गेंदबाजी कौशल और पाकिस्‍तान क्रिकेट की दी गई सेवाओं की सराहना की. उनके संन्‍यास पर सोशल मीडिया पर कुछ Memes भी बने. डालते हैं आमिर (Mohammad Amir)के संन्‍यास (टेस्‍ट क्रिकेट से) पर सोशल मीडिया में आई प्रतिक्रिया पर...

Mohammad Amir retires from Test cricket at the age of only 27 and having only played 36 Test matches spread across 10 years #Cricket — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) July 26, 2019

Relive the moment when Mohammad Amir sent back Steven Smith and Mitchell Johnson on 2 consecutive deliveries.#AmirRetires pic.twitter.com/TDcb3r59TW — Fahad Abbaci ???????? (@imfahadabbasi17) July 26, 2019

Mohammad Amir the Superstar pic.twitter.com/7jDwgfbTTg — Mohammad Tanveer (@cr7federet) July 26, 2019

Mohammad Amir retires from test cricket. So disappointing for every Pakistani.#Amir pic.twitter.com/qemKVY3Lxd — Rana Shahjahan Khan (@RanaShahjahan05) July 26, 2019

I am feeling really broken over this news@iamamirofficial has announced his retirement from Test cricket

The main purpose behind this big decision is to focus on ODI and T20I cricket for @TheRealPCB

You're a champ boy, a true champion bowler#MohammadAmir pic.twitter.com/kmbl2J9Dz0 — Usama Khan (@IamUsamaKhan92) July 26, 2019

You could've been the next Waseem! Isn't that too early? Who will replace now#MohammadAmir pic.twitter.com/ZWF3ZfflMp — M A R Y A M (@miss_insane1) July 26, 2019

मोहम्‍मद आमिर (Mohammad Amir) ने 36 टेस्‍ट में 13.41 के औसत से 751 रन बनाए, इस दौरान 48 रन उनका सर्वोच्‍च स्‍कोर रहा. 36 टेस्‍ट की 67 पारियों में उन्‍होंने 30.47 के औसत से 119 विकेट हालिस किए. उनका स्‍ट्राइक रेट 64 और इकोनोमी रेट 2.85 का रहा. पारी में चार विकेट लेने का करिश्‍मा आमिर (Mohammad Amir) ने छह बार अंजाम दिया जबकि चार बार उन्‍होंने पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए.

