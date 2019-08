इस वजह से मोहम्मद आमिर ने कहा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा, प्रशंसक हैरान

JUST IN: A shock announcement from Pakistan quick Mohammad Amir: https://t.co/01e65XvX3m pic.twitter.com/00CzaQGyQ1

आश्चर्य की एक वजह यह भी है कि मोहम्मद आमिर की एक बड़ी वजह यह भी है कि मोहम्मद आमिर अभी सिर्फ 27 साल के हैं. और इसमें भी उनके पांच साल प्रतिबंध लगने के कारण बर्बाद हुए. ऐसे में जहां उनमें खेलने की भूख और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके उलट आमिर ने टेस्ट क्रिकेट को त्यागने का फैसला किया है. आमिर ने कहा कि क्रिकेट के सबसे पारंपरिक प्रारूप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है. आमिर ने 17 वर्ष की उम्र में 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. उन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 119 विकेट लिए हैं. वह आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे.

#MohammadAmir Announces his Retirement From Test Cricket with Immediate Effect.

He's just Just 27 years old #TalhaInsafian pic.twitter.com/PU7W02Y20m