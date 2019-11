AUS vs SL, 2nd T20: डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के नाबाद अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता

Glenn Maxwell पर चढ़ा MS Dhoni का 'रंग', हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर जड़ा छक्का, VIDEO

Unbeaten. David Warner and Steve Smith finish not out, as the Aussies go 2-0 up in the series! #AUSvSL pic.twitter.com/sCNbaCwIUR