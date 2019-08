बीसीसीआई ने विंडीज दौरे से पहले फैमिली क्लॉज में किया यह 'विराट बदलाव', मतलब....

UPDATE BYJU'S to be new #TeamIndia sponsor More details - https://t.co/OXgn45kYrJ pic.twitter.com/Xmxt2VAZ5q

यह भी पढ़ें: इसलिए 'दरार' हुई और गहरी, रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट और अनुष्का को किया अनफॉलो

बता दें कि वर्ल्ड कप के दौरान बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को अपनी पत्नी या नजदीकी पारिवारिक सदस्यों को 15 दिन साथ रहने की अनुमति दी थी. लेकिन रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपनी पत्नी और नवजात बेटी को अपने साथ रखा था. रोहित ने ऐसा तब किया, जब बीसीसीआई ने उनके इस बाबत 'अनुमति' को ठुकरा दिया था. जाहिर है कि रोहित का यह मामला अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. रोहित ने पत्नी को तय दिनों से ज्यादा अपने साथ रखने को लेकर न कप्तान से इजाजत ली और न ही कोच से. बस यहीं से मामला गड़बड़ा गया.

Kabaddi, #IsseToughKuchNahi! Who is joining me in Mumbai to witness this LIVE?

Watch me at tonight's @ProKabaddi game at 7 PM. Only on @StarSportsIndia pic.twitter.com/JJQi9I8zs1