ZIM vs PAK 3d T20I: बाबर आजम (Babar Azam) ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 में बाबर ने बल्लेबाजी के दौरान सबसे तेज 2000 टी-20 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान के कप्तान ने यह कारनामा सिर्फ 52 पारियों में पूरा किया है. वहीं. इससे पहले टी 20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम था. कोहली ने अपने टी-20 इंटरनेशनल में 2000 रन 56 पारियों में पूरे किए थे. इस मामले में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच हैं जिन्होंने 2000 टी-20 इंटरनेशनल रन 62 पारियों में पूरे किए थे. इसके अलावा मैक्कुल म ने यह कारनामा 66 पारियों में हासिल किए थे. मार्टिन गप्टिल ने 68 पारियों में 2000 टी-20 इंटरनेशनल रन पूरा करने का कमाल कर दिखाया था.

बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में बाबर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. बाबर ने 1000 टी-20 इंटरनेशनल रन 26 पारियों में पूरे कि थे. विराट ने यह कारनामा 27 पारियों में हासिल किया था. हाल के समय में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 में बाबर ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर का 18वां अर्धशतक जमाया. बाबर 46 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद रिजवान ने 60 गेंद पर 89 रन की पारी खेली. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाए.

बता दें कि एक तरफ जहां कोहली ने टी-20 इंटरनेशनल में कोई शतक नहीं जमाया है लेकिन बाबर ने एक शतक जमाया है. आजम हाल के समय में अपनी बल्लेबाजी से नए-नए रिकॉर्ड बनाते दिख रहे हैं.

हाल ही में बाबर वनडे में नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में कोहली को पछाड़ कर बाबर पहले नंबर पर पहुंचे थे. इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में बाबर आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं.

