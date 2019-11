AFG vs WI 3rd ODI: वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने बॉल टैंपरिंग की बात स्वीकारी, 4 मैचों के लिए बैन

दुबई:

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग (Ball Tampering) की बात स्वीकार करने के लिए चार मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया. पूरन इस अपराध के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग चुके हैं (Nicholas Pooran banned for four T20I). इस सजा के बाद वे अब वेस्टइंडीज की ओर से चार टी20 मैचों में नहीं खेल पाएंगे और उनके रिकॉर्ड में पांच डिमेरिट अंक जोड़े गए हैं. गौरतलब है कि तीसरा वनडे मैच (Afghanistan vs West Indies 3rd ODI) लखनऊ में सोमवार को खेला गया था और शाई होप के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज टीम ने इसे 5 विकेट से जीता था.