World Women Boxing: Manju Rani फाइनल में हारीं, रजत से करना पड़ा संतोष, लेकिन...

पांच जजों ने मेजबान रूस की खिलाड़ी के पक्ष में 29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 28-29 से फैसला सुनाया. लेकिन हार के बावजूद यह 18 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय महिला मुक्केबाज ने अपने पदार्पण विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता हो.

Manju Rani gets Silver medal as she

as loses to 2nd seed Ekaterina Paltceva of Russia 1:4 in Final (48 kg) of World Boxing Championships.

