BADMINTON: पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में, शेष सभी भारतीय हारे

पांचवीं सीड सिंधु को जापान की आयो ओहोरी ने महिला एकल वर्ग के मुकाबले में कड़ी चुनौती दी, लेकिन रियो ओलिंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु तकरीबन एक घंटे तक चले मुकाबले में 11-21, 21-15, 21-15 से जीत हासिल करने में सफल रहीं. दूसरे दौर में सिंधु डेनमार्क की मिया ब्लिचेफेल्डट से भिड़ेंगी, जिन्होंने हांगकांग की यिप पुई यिन को 19-21, 21-15, 21-17 से हराया.

वहीं, पुरुष एकल वर्ग में वर्ल्ड नंबर-9 श्रीकांत ने जापान के केंटा निशिमोटो को मात दे दूसरे दौर में प्रवेश किया. श्रीकांत ने 38 मिनट तक चले मैच में 21-14, 21-13 से जीत हासिल की. दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ी का सामना एनजी का लोंग अंगुस से होगा. हांग कांग के अंगुस ने फ्रांस के ब्राइस लेवेरडेज को 21-13, 21-19 से मात दे श्रीकांत से भिड़ंत तय की. पुरुष एकल वर्ग के अन्य मुकाबले में प्रणॉय को चीन के शी यू की ने तीन गेमों तक चले मुकाबले में हराया. चीनी खिलाड़ी ने यह मैच एक घंटे 11 मिनट में 19-21, 21-18, 22-20 से अपने नाम किया. यू की का दूसरे दौर में मुकाबला डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होगा जिन्होंने थाईलैंड के सिथिकोन थाम्मासिन को 21-16, 21-15 से हराया.

#Badminton : Mixed doubles pair of Pranaav Jerry Chopra and N Sikki Reddy also defeated Netherlands' Robin Tabeling and Selena Piek 25-23, 16-21, 21-19 #IndonesiaOpen pic.twitter.com/4y6GcK7CwB