ரணுவத்துக்கு மரியாதை தந்த தோனி... சல்யூட் அடித்த ட்விட்டர்!

இந்த புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி இந்திய ராணுவத்துக்கும், தோனிக்கும் பெருமை சேர்த்தது.

2011 தோனிக்கு லெப்டினெட் கலோனல் பதவி வழங்கப்பட்டது. ஆக்ராவில் இதற்காக பயிற்சியும் பெற்றார். அப்போது ஹெலிகாப்டரிலிருந்து பாராசூட் மூலம் குதித்து அசத்தினார்.

ராணுவத்தை அதிகம் நேசிக்கும் கேப்டன் ராணுவத்தில் இணைவதை விருப்பமாக கூறியிருக்கிறார்.

This man shows his love for the nation and army.

A Regimental Dragger(BALIDAN) of Indian Army Para Special Force on MS Dhoni Gloves. #IndianArmy #Balidan pic.twitter.com/P5haUEyQcy — Sachin Joraviya (@SachinJoraviya) June 5, 2019

MS Dhoni wear Regimental dagger(Blidan Batch) symbol of the Indian army Para special forces on his gloves.

Love for Indian Defence forces...pic.twitter.com/ikEtXW76Yi — Ashok Singh Choudhary(Jat) (@ashok_Singh05) June 5, 2019

This is why we love u @msdhoni. Thanks to show your love and support for our military PARA SF. Rounded is the regimental dagger insignia of the Indian Para Special Forces on Dhoni's gloves. pic.twitter.com/NgoAriDUxH — Ram (@myself_Anuz) June 5, 2019

Lt Col (Hony) Mahendra Singh Dhoni, 106 Infantry Battalion Territorial Army (Para) (Airborne)

The balidan, a validation of, 'Who Dares Wins'.

MS Dhoni Wicket Keeping gloves. Having,#BalidanBadge pic.twitter.com/gIgp21GNN8 — Girish Bharadwaja (@Girishvhp) June 6, 2019

Balidan symbol on Dhoni's Wicket Keeping Gloves



Which represents the Para Special Forces of Indian Army. pic.twitter.com/qooyNjdygE — DHONIsm (@DHONIism) June 5, 2019

புல்வாமா தாக்குதலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் ராஞ்சியில் கேமோப்ளட்ஜ் கேப் அணிந்து ஆடினார்.

ரோஹித் ஷர்மா சதத்தால் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை இந்தியா வீழ்த்தியுள்ளது. இதில் தோனியின் 34 ரன்கள் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தது.

இந்தியா ஜூன் 9 அடுத்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொள்கிறது.