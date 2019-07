2011ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்ற கவுதம் கம்பீர், இந்த விதியை "கேலிக்குரியது" என்று கூறியதோடு இரு அணிகளும் வெற்றி அணியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

"இப்படி ஒரு முடிவுக்கு எப்படி வந்தார்கள் என்று புரியவில்லை, #CWC19Final, அதிக பவுண்டரிகள் வைத்து எப்படி இதை முடிவு செய்ய முடியும். இந்த விதி கேலிக்குரியது @ICC. இந்தப் போட்டியின் முடிவு இருவருக்கும் சொந்தமானது. நான் இரு அணிகளுக்கும் @BLACKCAPS & @englandcricket பாராட்டுக்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என்றார் கம்பீர்.

Don't understand how the game of such proportions, the #CWC19Final, is finally decided on who scored the most boundaries. A ridiculous rule @ICC. Should have been a tie. I want to congratulate both @BLACKCAPS & @englandcricket on playing out a nail biting Final. Both winners imo.