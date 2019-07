'அது மட்டும் சிக்ஸாக இருந்திருந்தால்?', உலகக்கோப்பையின் 'திரில்' போட்டிகள்!

மேற்கிந்திய தீவுகள் vs வங்கதேசம் (West Indies vs Bangladesh) - ஜூன் 17

டவுன்டனின் கவுண்டி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வங்கதேசம் டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. ஷாய் ஹோப்(96), எவின் லூயிஸ்(70) அகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்துடன் ஹெட்மெயர்(50), ஜேசன் ஹோல்டர்(33) அதிரடி காட்ட மேற்கிந்திய தீவுகள் 321 ரன்களை குவிக்கிறது. இரண்டாவதாக களமிறங்கும் வங்கதேசத்திற்கு இது ஒரு பெரிய இமாலய இலக்கு. ஆனால், இந்த போட்டியை கண்டவர்கள், 4வது விக்கெட்டிற்கு சகிப் அல் ஹசான் மற்றும் லிடான் தாஸ் இருவரும் 189 ரன்களை சேர்ப்பார்கள் என எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள், அதுவும் 22.3 ஓவர்களில் (135 பந்துகள்).

ஆஸ்திரேலியா vs வங்கதேசம் (Australia vs Bangladesh) - ஜூன் 20

இந்த போட்டியிலும் மனதை கவர்ந்தது வங்கதேச அணிதான். ஆனால், இந்த முறை வெற்றியினால் அல்ல, தன் விடாமுயற்சியினால். இந்த தொடரின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய இலக்கு. 381 ரன்களை வங்கதேசத்திற்கு இலக்காக வைக்கிறது ஆஸ்திரேலியா. 166 ரன்களை விளாசுகிறார், வார்னர். 382 ரன்களை இலக்கை நோக்கி களமிறங்குகிறது. யாரும் வங்கதேச அணி இந்த அளவிற்கு போராடும் என எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். 50 ஓவர்கள் முடிவில் 333 ரன்களை எடுக்கிறது, களத்தில் முஷ்பிகுர் ரஹீம் சதத்துடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருக்கிறார். 48 ரன்களில் வெல்கிறது ஆஸ்திரேலியா. ஆனால், ஆஸ்திரேலியாவின் 381 ரன்களைவிட, வங்கதேசத்தின் 333 ரன்கள்தான் அனைவரின் மனதிலும் நினைவில் நின்றிருக்கும்.

இலங்கை vs இங்கிலாந்து (Sri Lanka vs England) - ஜூன் 21

ஆஸ்திரேலியா vs வங்கதேச போட்டியின் அடுத்த நாள். அந்த போட்டியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு போட்டி. முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை 232 ரன்களை மட்டுமே சேர்கிறார்கள். இங்கிலாந்திற்கு இலக்கு 233. இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் துவங்குகிறது. மலிங்கா 4 விக்கெட்கள், தனஞ்சய டி சில்வா 3 விக்கெட்கள், இசுரு உதனா 2 விக்கெட்கள், 47வது ஓவரின் முடிவிலேயே 212 ரன்களுக்கு இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட் ஆகிறது. 20 ரன்களில் இலங்கை வெற்றி, ஆட்ட நாயகன் பட்டம் வெல்கிறார் மலிங்கா.

இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் (India vs Afghanistan) - ஜூன் 22

ரோஸ் பவுல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்தியா, ஆப்கான் அணிகள் மோதிக்கொள்கின்றன. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா 50 ஓவர்கள் முடிவில் 224 ரன்களை மட்டுமே குவிக்கிறது. கடுமையாக போராடிய ஆப்கான் அணி இறுதி ஓவரில் சமியின் ஹேட்ரிக்கிற்கு பின் 213 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆகிறது. 49வது ஓவர் வரை ஆப்கான் அணி வெற்றிக்கான வாய்ப்பை தன்வசமே வைத்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நிச்சயம், 49வது ஓவர் வரை இந்திய ரசிகர்கள் நெஞ்சம் படபடவெனவே அடித்துக்கொண்டிருக்கும்.

நியூசிலாந்து vs மேற்கிந்திய தீவுகள் (New Zealand vs West Indies) - ஜூன் 23

முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து, 292 ரன்களை மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு இலக்காக நிர்ணயிக்கிறது. 22.2 ஓவரில் ஹோல்டர் ஆட்டமிழக்கிறார், களத்திற்குள் பிராத்வெய்ட். இவர் பேட்டிங் செய்ய உள்ளே வரும்போது, அணியின் எண்ணிக்கை 142/4. அதன்பின், அந்த அணி 146 ரன்களை சேர்க்கிறது, அதில் இவரின் பங்கு 101 ரன்கள். 245 ரன்கள் என்ற எண்ணிக்கையின்போது 9 விக்கெட்களை இழந்திருந்தது. இன்னும் ஒரு விக்கெட்தான் கையில் உள்ளது, ஒற்றை ஆளாக அவர் போராடிக்கொண்டிருக்கிறார். 49வது ஓவரின் கடைசி பந்தில் பிராத்வெய்ட் அடித்த பந்து சிக்ஸிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றுதான் அனைவரும் வேண்டிக் கொண்டிருந்திருப்பார்கள். ஆனால், அதை போல்ட் பிடித்துவிடுகிறார். அந்த பந்து மட்டும் சிக்ஸாக இருந்திருந்தால்!

பாக்கிஸ்தான் vs ஆப்கானிஸ்தான் (Pakistan vs Afghanistan) - ஜூன் 29

கடைசி நிமிடம் வரை நீடித்த 'திரில்' வெற்றிகளில், ஒரு முக்கியமான போட்டி இது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கான் அணி 227 ரன்களை எடுத்திருந்தது. இந்த 228 இலக்கை எடுக்க பாக்கிஸ்தான் அணி 49.4-வது ஓவரில்தான் எட்டுகிறது. இந்த போட்டியின் வெற்றி யார் பக்கம் என்பது கடைசி நிமிடம் வரை 'மதில் மேல் பூனை போலவே' இருந்தது. பாக்கிஸ்தான் பெற்றிருப்பது ஒரு 'திரில்' வெற்றிதான்.

தென் ஆப்ரிக்கா vs ஆஸ்திரேலியா (South Africa vs Australia) - ஜூலை 6

தென் ஆப்ரிக்காவுடன் சந்தித்த இந்த தோல்வி ஆஸ்திரேலியா, அதுவும் 10 ரன்களில் சந்தித்த அந்த தோல்வி, நிச்சயமாக ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வருத்தமளித்திருக்கும். ஏனென்றால், இந்த தொல்வி ஆஸ்திரேலியாவின் முதலிடத்தை தகர்த்திருக்கிறது. முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்ரிக்க அணி 325 ரன்களை குவித்திருந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி, 315 ரன்களை குவித்து அனைத்து விக்கெட்களை இழந்தது. தென் ஆப்ரிக்க அணி ஒரு வெற்றியுடனேயே தன் உலகக்கோப்பை பயணத்தை முடித்துக்கொண்டுள்ளது.

