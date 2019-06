இங்கிலாந்து கேப்டன் மோர்கன் மற்றும் இந்திய கேப்டன் கோலி இருவரும் அரண்மனையில் இரண்டாம் எலிசபெத்தை சந்தித்ததாக ராயல் ஃபேமிலி ட்விட் செய்தது. அதில் ராணி கோலியை பார்ப்பது போன்ற படம் இடம்பெற்றிருந்தது.

இந்த படத்தை ட்விட்டரில் அனைவரும் விமர்சிக்க துவங்கினர். ராணியிடம் "கோஹினூர் வைரத்தை கேளுங்கள்" என்று பதிவிட்ட ட்விட்கள் வைரலாகின.

Captains including @Eoin16 and @imVkohli met Her Majesty and His Royal Highness before joining a Garden Party at Buckingham Palace. pic.twitter.com/AjS5eZBrVH — The Royal Family (@RoyalFamily) May 29, 2019

Kohinoor maang le — Gabbbar (@GabbbarSingh) May 30, 2019

Lage hath hamara Kohinoor Heera bhi de do — (@SavageClown666) May 29, 2019

— Gaurav Chaudhary (@gkctweets) May 29, 2019

Queen: Is baar World Cup ham hi jeetenge, Mr. Koli.

Kohli: Lagi Kohinoor ki shart!! pic.twitter.com/EVIw8Wv2ig — Prof. Moriarty (@DesiOptimystic) May 30, 2019

#ViratKohli- Kohinoor toh Diya nai.. magar cup toh mein hi leke jaunga https://t.co/3TUOzTrgnE — Naughtius Maximus (@lordfartvader) May 30, 2019

When you realize India still has the real Kohinoor!

IT'S KOHLINOOR.

#ICCWorldCup2019 #TeamIndia pic.twitter.com/djkoTDFMII — vikash sharma vicky (@vicky_sbl) May 30, 2019

ராபின் ரவுண்ட் முறையில் நடைபெறும் 2019 உலகக் கோப்பையின் முதல் ஆட்டத்தில இங்கிலாந்து தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதின.

கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி ஜூன் 5 தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தனது முதல் போட்டியில் ஆடவுள்ளது.

இதற்கு முன் இந்தியா 1983 மற்றும் 2011ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக் கோப்பைகளை வென்றுள்ளது.

2011 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டனான தோனி அணியில் இருப்பது அணிக்கு வலுசேர்க்கும் என்று கூறப்படுகிறது.