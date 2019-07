ஐஏஎன்எஸ் தகவல்படி, சிடி ஸ்கேனில் தான் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது தெரிந்துள்ளது, எக்ஸ்ரேவில் தெரியவில்லை. தவான், பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும், மருத்துவரின் அறிவுரை தேவைப்படுகிறது. இந்திய அணி எப்போது வேண்டுமானாலும், தவானுக்கு மாற்று வீரரை அணியில் சேர்க்கலாம். ஆனால், அவரின் காயம் பற்றியும், குணமடையும் காலம் பற்றியும் தெரிந்து முடிவெடுக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.

Shikha OUT the World Cup.



Get Pant on the plane ASAP.



KL Rahul to open and Pant at number 4...