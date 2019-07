அவுட் என அறிவித்த அம்பயருடன் விவாதித்த இங்கிலாந்து தொடக்க வீரர்!

இந்த முடிவுக்கு ராய் மிகவும் கோபமடைந்தார், களத்தை விட்டு வெளியேறவும் மறுத்தார். ஆனால், நடுவர் மாரைஸ் அவரை வெளியேற்ற வேண்டிருந்தது.

உலகக் கோப்பை இறுதிக்கு செல்லும் நேரத்தில் இதுபோன்ற முடிவுகள் தவறானது என கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் கண்டனத்தை தெரிவித்தார்கள்.

பின்னர், ஐசிசி விதிகளை மீறிய காரணத்துக்காக, அவருக்கு அபராதம் வித்திக்கப்பட்டது.

"ஜேசன் ராய்க்கு ஆட்ட சம்பளத்தில் இருந்து 30 சதவிகிதம் பணம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்கு நடைமுறை பதிவில் இரண்டு புள்ளிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஆட்டத்தில் இருந்து நீக்கம் இல்லை" என்று ஐசிசி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Level of Umpiring #CWC19

Dharmasena Hesitated , Said no & then raised his Finger. #JasonRoy missed a deserving century .

Why the hell Each team has only 1 review per innings? #ENGvAUS #EngvNZL pic.twitter.com/GzbFntjd5Y