பாகிஸ்தான் ஜர்னலிஸ்ட்டை கலாய்த்த ரோஹித் ஷர்மா

மைதானத்தின் அனைத்து இடங்களிலும் பந்தை விரட்டி அசத்தினார் ரோஹித் ஷர்மா. காயமடைந்த தவானுக்கு பதிலாக களமிறங்கிய ராகுலும் சிறப்பாக ஆடி அசத்தினார்.

ராகுல், ரோஹித் இருவரும் முதல் விக்கெட்டுக்கு 136 ரன்கள் குவித்தனர். இது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக உலகக் கோப்பையில் சிறந்த முதல் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப்பாக அமைந்தது.

முதல் விக்கெட்டுக்கு 136 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வஹாப் ரியாஸ் பந்தில் ராகுல் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.

ரோஹித் ஷர்மா, இந்த உலகக் கோப்பையில் தனது இரண்டாவது சதத்தை அடித்தார். மொத்தமாக ஒரு நாள் போட்டிகளில் தனது 24வது சதத்தை நிறைவு செய்தார். இதில் 17 பவுண்டரிகளும், 3 சிக்சர்களும் அடங்கும்.

Reporter: "What would you suggest to the Pakistani batsmen to come out of this crisis?"



Rohit Sharma: "If I ever become the coach for Pakistan, I will tell them"#INDvPAK #CWC19 pic.twitter.com/brrETRKGiu