உலகக் கோப்பை அரையிறுதியில் தொடரும் கோலியின் ஃப்ளாப்-ஷோ: குவியும் ‘911’ ட்வீட்ஸ்!

இதற்கு முன்னரும் அவர் இப்படி ஒற்றை இலக்கு ரன்களில் அவுட்டாகி பெவிலியன் திரும்பியுள்ளார். 2011 உலகக் கோப்பையில் கோலி, 9 ரன்களில் வெளியேறினார். அதைத் தொடர்ந்து 2015 உலகக் கோப்பையில் 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். இப்படி தொடர்ந்து உலகக் கோப்பையில் கோலி சொதப்பி வருவதைப் பார்த்து அவர் 3 தொடரில் எடுத்த ரன்களான 9, 1, 1 என்பதைக் குறிப்பிட்டு ட்வீட்டுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். 911 என்பது அவசர தேவைக்காக உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் டெலிபோன் எண். எனவே ரசிகர்கள், ‘உங்களுக்கு அவசரமா, 911 மூலம் கோலியை அழையுங்கள்' என்றும் கேலி செய்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் ரியாக்‌ஷனைப் பாருங்கள்:

Virat Kohli in Worldcup Semi finals:

2011 - 9(21) vs Pakistan

2015 - 1(13) vs Australia

2019 - 1(6) vs New Zealand



It's a tradition guys!!!



911 for India#INDvNZ #CWC19 pic.twitter.com/IIFAVsYvZv — Robin (@robinjagal) July 10, 2019

#indiavsNewzealand



Virat is known as a legend.



3 semifinal scores

9,1,1.



For sure that calls for an emergency (911) @imVkohli — Rohit Thakur (@Rohit_Thakur_) July 10, 2019

Last 3 world cup semifinals

Virat kholi score

9,1,1

Know it's for india call 911 emergency #ICCCWC2019 #indiavsNewzealand @imVkohli — jagadeesh45 (@thalapathyjegan) July 10, 2019

Virat Kohli runs in semi finals: 911



Pakistan vs India(2011): 9

India vs Australia (2015): 1

Newzealand vs India (2019): 1 — Atif Nauman (@atifnau) July 10, 2019

Virat Kohli runs in semi finals: 911



Pakistan vs India(2011): 9

India vs Australia (2015): 1

Newzealand vs India (2019): 1 — Atif Nauman (@atifnau) July 10, 2019

போட்டியில் முன்னதாக தொடக்க வீரர்களில் ஒருவரான ரோகித் ஷர்மா, 1 ரன்னில் அவுட்டாகி பெவிலியன் திரும்பினார்.

இந்தத் தொடரில் விராட் கோலி, ஒரு சதம் கூட அடிக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் தொடர்ந்து 5 அரைசதங்கள் அடித்தார். தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்த பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியலில் கோலி, 55.38 சராசரியில் 443 ரன்கள் எடுத்து 9வது இடத்தில் இருக்கிறார்.