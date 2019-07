சாதனை மேல் சாதனை செய்யும் 'கிங்' கோலி...!

நேற்று நடந்த உலகக்கோப்பை போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டிஸை எதிர்கொண்டது இந்தியா. அதில் இந்தியா 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

Mt. 20k scaled! @imVkohli becomes the quickest batsman to make 20,000 international runs. He is the third Indian after @sachin_rt and Rahul Dravid to achieve this feat. #TeamIndia #CWC19 #KingKohli pic.twitter.com/s8mn9sgaap