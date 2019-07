“ஷங்கரா… இது அடுக்குமா..?”- விஜய் ஷங்கரை வகைதொகையில்லாமல் கலாய்த்த நெட்டிசன்ஸ்!

இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்சரேக்கர், “வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றியடைந்தது குறித்து இநியா மகிழ்ச்சியடையலாம். ஆனால், பேட்டிங்கில் இருக்கும் சுணக்கத்தை இந்தியா சரிசெய்தாக வேண்டும். ஷங்கருக்கு இன்னும் அதிகபட்சமாக ஒரு போட்டி கொடுக்கப்படலாம்.” என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.



As for brass tacks - India can be happy about the win but must look to address the batting issues starting with putting pressure on KL Rahul to get the big one once he gets a start & I guess, one more game for Vijay Shankar.#IndvsWI — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 27, 2019

ஆனால் ரசிகர்களுக்கோ, விஜய் ஷங்கரின் ஃபார்மின்மை, மீம்ஸ்களை உருவாக்க களமாக அமைந்துவிட்டது.

Just in case if you still think there's no politics in sports. pic.twitter.com/OAfZ4dLnQU — Rahul singh (@Im_raowl) June 27, 2019

Selectors to Vijay Shankar after seeing his performance pic.twitter.com/MaonvIYoFf — Circusam (@Shikh55_) June 27, 2019

Rayudu after seeing Vijay Shankar's 3 dimensional performance pic.twitter.com/NM1byl9iiD — Kapiilkashyap (@_humour_being) June 27, 2019

Replace vijay shankar with this Legend, he can hit better than shankar #IndvsWI pic.twitter.com/9FEbMXWRuE — Memejinnx (@Alhashmi3yah) June 27, 2019

#VijayShankar he is a deadly combo of Virat kohli and Jasprit Bumrah

1. He bats like Jasprit Bumrah

2. He bowls like Virat Kohli

Whatta a player. — Lakshya Pandey (@LakshyaPandey20) June 28, 2019

That moment when Ravi Shastri sees Vijay Shankar clapping for boundaries pic.twitter.com/J7RUfLw7JJ — AKSHAY (@akshay14793) June 27, 2019

ஆல்-ரவுண்டராக களமிறக்கப்பட்ட விஜய் ஷங்கரை, கேப்டன் விராட் கோலி, கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் பவுலிங்கிற்காக பயன்படுத்தவே இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தனது முதல் போட்டியில் ஷங்கர், 22 ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான வெற்றியை அடுத்து, உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தோல்விபெறாத ஒரே அணி என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது இந்தியா. அடுத்து வரும் 3 போட்டிகளில் இந்தியா, ஒன்றில் வெற்றி பெற்றால் கூட, அரையிறுதி இடம் உறுதியாகிவிடும்.