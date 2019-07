‘பந்துனா இப்படி போடணும்!’- ஸ்டார்க்கின் ‘ஸ்டன்னிங் யார்க்கர்’; வாவ் சொல்லும் ட்விட்டர் #Video

இங்கிலாந்து சார்பில் பென் ஸ்டோக்ஸ் மட்டும், தனியாக போராடிக் கொண்டிருந்தார். அவர் 115 பந்துகளுக்கு 89 ரன்கள் அடித்தார். நன்றாக விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஸ்டோக்ஸுக்கு, மிட்சல் ஸ்டார்க் போட்ட இன்-ஸ்விங் யார்க்கர், ஸ்டம்பை பதம் பார்த்தது.

ஸ்டார்க் போட்ட யார்க்கரை மட்டும் கட் செய்து ட்விட்டரில் பகிர்ந்தது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலான ஐசிசி. இந்த ட்வீட்டை பலரும் பகிர்ந்து, “இந்த உலகக் கோப்பையின் சிறந்த பந்து இதுதான்” என்று ஸ்டார்கிற்குப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர்.



Set batsman on the crease

Wow, what a delivery — Intakhab Alam (@im_intakhab) June 25, 2019

Hmmm Amazing Starc! — ZUBAIR AFRIDI \O/ (@SAfridi_LoveR10) June 25, 2019

One of the best yorkers I have seen — Srini Mama (@srinimama_16) June 25, 2019

It's not batsman's fault, that was bowler's outstanding delivery . — Ubaidullah Qureshi (@DoubleUQureshi) June 25, 2019

Ball Of The Tournament I Think — Mahatma Aandhi (@AnkushGade12) June 25, 2019

ஸ்டார்க், நேற்று லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஆக்ரோஷமான பவுலிஙை வெளிப்படுத்தினார். இதற்கு ஒரு காரணம் இருந்ததாகவும் அவர் சொல்கிறார். “நான் காலை அரைத் தூக்கத்துடன் எழுந்து உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது ஒருவர், என் பவுலிங் குறித்து கேலியாக பேசினார். உலகக் கோப்பையில் விளையாடினால் இதைப் போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும். இது விளையாட்டின் ஒரு அங்கம் என்று” என விளக்கினார்.

நேற்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும் முதல் அணி என்ற பெருமையைப் பெற்றது ஆஸ்திரேலியா.



(AFP தகவல்களுடன்)