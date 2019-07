காயம் காரணமாக உலகக்கோப்பை தொடரில் ஷிகர் தவான் விலகல்! அணியில் ரிஷப் பண்ட் சேர்க்கப்பட்டார்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது பேட் கம்மின்ஸ் வீசிய பந்து தவானின் பெருவிரலை பதம் பார்த்தது. இதன்பின்னர் அவர் ஃபீல்டிங் செய்யவும் வரவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டங்களில் தவான் பங்கேற்கவில்லை.



Official Announcement - @SDhawan25 ruled out of the World Cup. We wish him a speedy recovery #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/jdmEvt52qS — BCCI (@BCCI) June 19, 2019



நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்திற்கு பின்னர் பேட்டியளித்த விராட் கோலி, 'தவான் விரைவில் குணம் அடைவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். அவர் உடல் தகுதி பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. உலகக்கோப்பை தொடரில் பாதி ஆட்டம் முடிந்துள்ள நிலையில் மீதியுள்ள ஆட்டங்களில் அவர் பங்கேற்பார் என நம்புகிறோம்' என்று கூறியிருந்தார்.



Following several specialist opinions, he will remain in a cast until the middle of July and therefore will not be available for the remainder of #CWC19 — BCCI (@BCCI) June 19, 2019

UPDATE- Shikhar Dhawan has been diagnosed with a fracture of the first metacarpal on his left hand following a ball impact injury during the team's first match versus Australia at the Oval on 5th June 2019. — BCCI (@BCCI) June 19, 2019

இந்த நிலையில் தவானின் நிலைமை குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது-

இந்திய அணியின் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஷிகர் தவானுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர் இங்கிலாந்தில்தான் தங்கியிருப்பார் என்று பிசிசிஐ நிர்வாகம் முடிவு செய்திருக்கிறது. அவரது உடல்நிலை கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்ற்கிடையே தவானுக்கு மாற்றாக ரிஷப் பண்ட் உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.பிசிசிஐ நிர்வாகத்தின் வேண்டுகோளைத் தொடர்ந்து பண்ட் இங்கிலாந்து விரைகிறார்.

(With PTI Inputs)