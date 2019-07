'இந்தியாவை வீழ்த்தும் திறன் எங்களுக்கு உண்டு!'- சீண்டும் ஷகிப்

ஏழு போட்டிகளில் விளையாடி மூன்று வெற்றி, மூன்று தோல்விகளுடன் ஏழு புள்ளிகள் பெற்றுள்ள பங்களாதேஷ் அணி, அடுத்டஹ்து இந்தியாவை எதிர்கொளகிறது.

பங்களாதேஷ் அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஷகிப், டாப் பார்ம்மில் உள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அரைசதம் மற்றும் ஐந்து விக்கெட்கள் வீழ்த்தி அசத்தினார்.

"We've a very important game coming up against India. They're someone who is looking at the title."



Bangladesh have put on some excellent performances, but Shakib Al Hasan isn't looking too far ahead. #CWC19 | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/hJxAbYZlbV