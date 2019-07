“சச்சினா, ரோகித்தா..?”- ஐசிசி ட்வீட்டுக்கு டெண்டுல்கரின் பதிலடி!

சர்வதேச கிரிக்கெட் சம்மேளனமான ஐசிசி கூட, இருவர் அடித்த ஷாட்களையும் வீடியோவாக எடிட் செய்து ட்வீட்டியது. வீடியோவுடன் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் ஐசிசி, ‘யார் இந்த ஷாட்-ஐ மிகவும் சிறப்பாக விளையாடியுள்ளார்கள். சச்சினா, ரோகித்தா?' என்று கேட்டது.

Sachin in 2003 or Rohit in 2019 - who did it better? pic.twitter.com/M9k8z5lLQd

இந்த ட்வீட்டைப் பகிர்ந்த சச்சின், “நாங்கள் இருவரும் இந்தியாவில் இருந்துதான் வருகிறோம். இன்னும் சொல்லப் போனால் இருவரும் மும்பை பசங்க. தலை விழுந்தால் நான் ஜெயித்தது மாதிரி. பூ விழுந்தால் நீங்கள் தோற்றது போல” என்று கிண்டல் செய்யும் விதத்தில் கருத்திட்டிருந்தார்.

We both are from INDIA and in this case, AAMCHI MUMBAI as well....So heads I win, tails you lose! https://t.co/doUMk1QU2b