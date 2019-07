பன்ட்டை விமர்சித்த கெவின் பீட்டர்சன்... பதிலளித்த யுவராஜ் சிங்!

2011 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்ற யுவராஜ் சிங், பன்ட் ஆட்டத்துக்கு புதிது, அவர் அதிலிருந்து சிறந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்தார்.

"அவர் வெறும் 8 ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே ஆடியுள்ளார். இதில் அவரி தவறு எதுவும் இல்லை. மேலும், இதில் பரிதாபப்படவும் ஒன்றும் இல்லை! இருப்பினும், அனைவருக்கும் தங்கள் கருத்துக்களை பகிரும் உரிமை உள்ளது" என்று பீட்டர்சன்னின் ட்விட்டுக்கு பதிலளித்தார்.

How many times have we seen @RishabPant777 do that?????!!!!!



The very reason he wasn't picked initially!



Pathetic! — Kevin Pietersen (@KP24) July 10, 2019

He's played 8 Odis ! It's not his fault he will learn and get better it's not pathetic at all ! However we all are entitled to share our opinions — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 10, 2019

My criticism comes out of frustration because of how good he is, mate. He does it sooooo many times! Let's hope he learns FAST! — Kevin Pietersen (@KP24) July 10, 2019

I agree — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 10, 2019

இரு வீரர்களுக்கு இடையில் விவாதம் எழுந்தது. பின்னர், பீட்டர்சன் "விரக்தியால் தான் விமர்சம் எழுகிறது" என்று தெரிவித்தார். கூடிய விரைவில் பன்ட் சரியான பந்துகளை தேர்ந்தெடுப்பதை கற்றுக்கொள்வார் என்று தான் நம்புவதாக கூறினார். பின்னர், பீட்டர்சன்னின் பதிலை ஏற்று கொண்டு விவாதத்தை முடித்தார் யுவராஜ் சிங்.

உலகக் கோப்பையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு பேசிய விராட் கோலி, பன்ட் பந்து தேர்வு செய்வதில் வருத்தம் தெரிவித்தார். பின்னர் அவரே, "21 வயதான பன்ட் தன்னுடைய தவறிலிருந்தே கற்றுக்கொள்வார்" என்று தெரிவித்தார். ஹர்திக் பாண்ட்யாவுடன் பன்ட்டின் பார்ட்னர்ஷிப் பாராட்ட வேண்டியது என்றும் தெரிவித்தார்.

"நானும் முதலில் நிறைய தவறுகள் செய்துள்ளேன். அவரும் விரைவில் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்வார். அவரின் தவறில் இருந்தே அவர் தன்னை மேம்படுத்திக்கொள்வார்" என்று விராட் கோலி கூறினார்.