“இதை வச்சிகிட்டு எப்படிங்க அரையிறுதிக்குப் போறது!”- பாகிஸ்தானுக்கு சில யோசனைகள்

பாகிஸ்தான் அரையிறுதிக்குச் செல்ல மற்ற அணிகளின் உதவி தேவைப்பட்டது. குறிப்பாக இங்கிலாந்து - இந்தியா போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும். அதேபோல நேற்று நடந்த நியூசிலாந்து - இங்கிலாந்து போட்டியில், நியூசிலாந்நு வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், இந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டது. தனது கடைசி சில லீக் போட்டிகளில் நியூசிலாந்து தோல்வியடைந்துள்ள போதும், நெட் ரன் ரேட்டில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

தற்போது அணிகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய அணிகள் முறையே முதல் 4 இடங்களில் இருக்கின்றன. அதைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் 9 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது. நியூசிலாந்து 11 புள்ளிகளுடன் 4வது இடத்தில் இருக்கிறது. பாகிஸ்தான் அடுத்ததாக வங்கதேசத்தை எதிர்த்து களமிறங்கப் போகிறது. அந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெல்லும் பட்சத்தில் அந்த அணிக்கு, மொத்தமாக 11 புள்ளிகள் கிடைக்கும். அப்படி இருந்து நெட் ரன் ரேட்டில் நியூசிலாந்து முன்னிலையில் இருப்பதால், அந்த அணி அரையிறுதிக்குள் நுழையும்.

பாகிஸ்தான் அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெற:

- வங்கதேசப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் முதலில் பேட்டிங் செய்து, 350 ரன்கள் எடுத்து 311 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

- இல்லையென்றால், 400 ரன்கள் எடுத்து 316 வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

- முதலில் பவுலிங் செய்தால், பாகிஸ்தான், அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழக்கும்.

இப்படி பாகிஸ்தான் அரையிறுதிக்குள் நுழைய, அசாத்தியமான விஷயங்கள் குறுக்கே நிற்கின்றன. அந்த அணி கடந்த 3 போட்டிகளில் தென் ஆப்ரிக்கா, நியூசிலாந்து மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிகளை வீழ்த்தி கெத்து காட்டியது. ஆனால் தொடரின் முதல் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக களம் கண்ட பாகிஸ்தான் மிகவும் மோசமான தோல்வியைத் தழுவியது. அந்த தோல்விதான் தற்போது பாகிஸ்தானுக்குத் தடையாக இருக்கிறது.

