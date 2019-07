“கறார் நடவடிக்கை!”- வீரர்களை எச்சரிக்கும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம்

இப்படிப்பட்ட சூழலில் நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமான பி.சி.பி, “பாகிஸ்தான் அணி குறித்தும் அதன் சப்போர்ட் குழு குறித்தும் கறாரான ஆய்வு செய்யப்படும். அதன் முடிவுகள் பிசிபி தலைவர் இஷான் மணியிடம் சமர்பிக்கப்படும்” என்று கூறியுள்ளது.



Strange that Pakistan should announce a review of the team and the support staff while they are still alive in the tournament