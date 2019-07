இரு இந்திய வீரர்கள் - ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் பும்ரா இருவரும் ஐசிசியின் ஆடும் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளனர். நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன், உலகக் கோப்பை தொடரில் சிறந்த வீரர் என்ற பட்டம் பெற்றார். அவர் ஐசிசி அணியில் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

முன்னாள் வர்ணனையாளர்கள் இயன் பிஷப், இயன் ஸ்மித் மற்றும் இஷா குஹா, கிரிக்கெட் எழுத்தாளர் லாவரென்ஸ் பூத் மற்றும் ஐசிசி மேலாளர் கிரிக்கெட் ஜியோஃப் அலார்டைஸ் ஆகியோர் இணைந்து ஐசிசி ஆடும் லெவனை தேர்வு செய்தனர்.

ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் ஜேசன் ராய் இருவரும் தொடக்க வீரர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ரோஹித் ஷர்மா இந்தத் தொடரில் ஐந்து சதங்கள் அடித்து, 648 ரன்களுடன் தொடரின் அதிக ரன் குவித்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார். வில்லியம்சன் மூன்றாவது இடத்திலும், அடுத்தடுத்த வீரர்களாக ஜோ ரூட், ஆல் ரவுண்டர் ஷாகிப் அல் ஹசன் மற்றும் பென் ஸ்டோக்ஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆஸ்திரேலிய அணியின் அலெக்ஸ் கேரே ஆடும் லெவனில் விக்கெட் கீப்பராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பவுலிங் அணியில், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பெர்குசன் மற்றும் பும்ரா தேர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்தத் தொடரில் 27 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய வீரர என்ற பெருமையை பெற்றார் ஸ்டார்க். நியூசிலாந்துக்கு எதிராக சூப்பர் ஓவர் வீசிய ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இந்தத் தொடரில் 20 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்துயுள்ளார். பும்ரா, 18 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ளார்.

