ரத்தம் சிந்தி விளையாடிய தோனி… இது ‘தல’-யின் வேற லெவல் டெடிகேஷன்!

அந்தப் போட்டியில் தோனிக்கு ஏற்பட்ட காயம் குறித்தோ, அவர் சிந்திய ரத்தம் குறித்தோ விமர்சனம் செய்த பலரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் கீப்பிங் செய்யும்போது, தனது வலது கட்டை விரலில் காயம் ஏற்படுத்திக் கொண்டார் தோனி. தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்யும்போதும், அதே இடத்தில் பந்துபட்டது. அப்போது ரத்தம் வரவே, கை கிளவுஸை அவிழ்த்துவிட்டு கட்டைவிரலில் இருந்து ரத்தத்தை உறிந்துத் துப்பினார். இது சம்பந்தப்பட்ட படம் ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. பலரும் அந்தப் படத்தைப் பகிர்ந்து, தோனியின் மேன்மையைப் போற்றி வருகின்றனர்.

சில ரசிகர்களின் ரியாக்‌ஷன்:

Hats off to @msdhoni ??! Blood is Coming but doing Batting in field I believe now also on thump blood is coming Take care Dhoni ??!!!#ENGvsIND #DhoniAtCWC19 pic.twitter.com/V1gD7Y9ABK — Rudhra Nandu (@rudhra_nandu) July 2, 2019

.@msdhoni played with an injured thumb, and spat out blood. But still, there are "Experts" out there on social media, who question his "intent". Stupefied is the word!#TeamIndia #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/uetkN903Yz — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) July 2, 2019

.@msdhoni

played with an injured thumb, and spat out blood. But still, there are "Experts" out there on social media, who question his "intent". Stupefied is the word!

?? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ??? ??. Shameful for hatters. #TeamIndia #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/3ooldc564F — Ritesh Sharma (@ritesh377311) July 2, 2019

தோனி குறித்தான சர்ச்சை பற்றி இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சஞ்சய் பாங்கர், “ஒரேயொரு இன்னிங்ஸைத் தவிர தோனி, உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மிக நன்றாகவே விளையாடினார். அணிக்கு என்ன தேவையோ அதை உணர்ந்து அவர் செயல்பட்டார். அவரின் தொடர்ச்சியான சிறப்பான ஆட்டத்திற்குப் பிறகும் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருவது என்னை ஆச்சரியப்படுத்தியது” என்று கூறுகிறார்.

தோனி, ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 52 பந்துகளுக்கு 28 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து அவுட் ஆனார். அவரின் அந்த இன்னிங்ஸ்தான் பலரை விமர்சனம் செய்ய வைத்தது. சச்சின் டெண்டுல்கர் கூட, தோனியின் பேட்டிங் குறித்து விமர்சனம் செய்தார். இந்தியாவுக்கு உலகக் கோப்பையில் இன்னும் ஒரேயொரு லீக் போட்டிதான் மீதம் உள்ளது. வரும் சனிக்கிழமை இலங்கைக்கு எதிராக இந்தியா, தனது கடைசி லீக் போட்டியை விளையாட உள்ளது.

(AFP தகவல்களுடன்)